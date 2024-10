Game-experience.it - Netflix domina il mercato del video streaming in Italia nel terzo trimestre, ma si avvicina Prime Video

(Di giovedì 10 ottobre 2024) JustWatch ha pubblicato alcuni aggiornamenti sulle quote didi tutti i più grandi servizi dipresenti in 60 paesi, basato su una raccolta dati avvenuta negli ultimi tre mesi. Grazie a questa ricerca scopriamo cheè ancora in testa, masi. Disney+ è invece ilincomodo.resta in cima alle classifiche con quote 5 volte superiori a quelle di Now TV, mamantiene il secondo posto riducendo il distacco percentuale dalla vetta e allungando su altre piattaforme come Disney+, rispetto alla quale ha ben 10% in più. Rispetto al secondo semestre, come sono cambiate le quote dinel 2024 in? Le piattaforme die Disney+ registrano una crescita significativa del +1% fino a settembre. Al contrario, Paramount+ ehanno perso il -1% delle loro quote.