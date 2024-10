Nations League, Pellegrini frena l'Italia. Azzurri avanti, poi il rosso al centrocampista fa rientrare il Belgio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Italia - Belgio 2-2 Marcatori: 2' pt Cambiaso, 24' pt Retegui, 42' pt De Cuyper, 17' st Trossard Italia (3-5-1-1): Donnarumma 6; Di Lorenzo 6, Bastoni 6.5, Calafiori 6; Cambiaso 7, Frattesi 6.5 (45' st Bellanova sv), Ricci 6.5 (25' st Fagioli 6), Tonali 6.5 (35' st Pisilli sv), Dimarco 7.5 (25' st Udogie 6); Pellegrini 4; Retegui 7 (35' st Raspadori sv). In panchina: Di Gregorio, Vicario, Buongiorno, Feedpress.me - Nations League, Pellegrini frena l'Italia. Azzurri avanti, poi il rosso al centrocampista fa rientrare il Belgio Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 10 ottobre 2024)2-2 Marcatori: 2' pt Cambiaso, 24' pt Retegui, 42' pt De Cuyper, 17' st Trossard(3-5-1-1): Donnarumma 6; Di Lorenzo 6, Bastoni 6.5, Calafiori 6; Cambiaso 7, Frattesi 6.5 (45' st Bellanova sv), Ricci 6.5 (25' st Fagioli 6), Tonali 6.5 (35' st Pisilli sv), Dimarco 7.5 (25' st Udogie 6);4; Retegui 7 (35' st Raspadori sv). In panchina: Di Gregorio, Vicario, Buongiorno,

Nations League - pareggio tra Italia e Belgio : all’Olimpico finisce 2-2. Azzurri in dieci per tutto il secondo tempo - Ottima la partenza degli Azzurri, che vanno in vantaggio alla prima azione poco dopo poco il minuto di gioco. Cross basso e teso di Dimarco dalla sinistra che arriva a Cambiaso, sul secondo palo: lo juventino mette la palla in rete in due tempi ed è 1-0. Ma il match prende una svolta negativa per gli Azzurri un quarto d’ora più tardi: l’arbitro espelle Pellegrini per un fallo su Theate al 40?. (Open.online)

Rimonta red devils con gli azzurri in 10 - Italia-Belgio 2-2 - L’Italia tornerà in campo il 14 ottobre contro Israele allo Stadio Friuli di Udine. ROMA (ITALPRESS) – In 10 uomini l’Italia subisce la rimonta del Belgio dal 2-0 al 2-2 allo stadio Olimpico di Roma nella terza giornata di Nations League, ma riesce comunque a conservare il primo posto in solitaria del girone A2 con un punto di vantaggio sulla Francia e tre sugli uomini di Domenico Tedesco, ... (Ildenaro.it)

Nations League - Italia-Belgio 2-2 -   Pronti-via e al primo affondo l’Italia passa in vantaggio con una bella azione imbastita da Tonali con Dimarco che va via sulla sinistra e mette in mezzo un cross teso sul secondo palo dove arriva Cambiaso che in due tempi la mette dentro: 1-0. Al 27? Belgio vicino al sorpasso, conclusione di De Cuyper, Openda ci mette un piede spiazzando di fatto Donnarumma ma la palla finisce fuori di un ... (Seriea24.it)