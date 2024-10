Nations League 2024/25: tabellone e accoppiamenti quarti di finale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il tabellone e gli accoppiamenti dei quarti di finale della Uefa Nations League 2024/25. La fase a gironi della competizione terminerà con le ultime gare nella pausa nazionali di novembre, mentre la fase ad eliminazione diretta prenderà il via a metà marzo (andata il 20 e ritorno il 25 marzo). Le prime e le seconde classificate dei gironi della Lega A parteciperanno ai quarti di finale con gare di andata e ritorno, e chi passerà il turno otterrà il pass per le finals a quattro squadre. Gli accoppiamenti verranno sorteggiati il 22 novembre, con le prime classificate di ognuno dei quattro gironi che incontreranno una seconda. Di seguito il tabellone dei quarti di finale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ile glideididella Uefa/25. La fase a gironi della competizione terminerà con le ultime gare nella pausa nazionali di novembre, mentre la fase ad eliminazione diretta prenderà il via a metà marzo (andata il 20 e ritorno il 25 marzo). Le prime e le seconde classificate dei gironi della Lega A parteciperanno aidicon gare di andata e ritorno, e chi passerà il turno otterrà il pass per le finals a quattro squadre. Gliverranno sorteggiati il 22 novembre, con le prime classificate di ognuno dei quattro gironi che incontreranno una seconda. Di seguito ildeidi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Italia-Belgio - Nations League calcio in DIRETTA : Spalletti cerca conferme - assente Lukaku - Mentre l’Italia comanda il girone con il massimo dei punti, il Belgio ha avuto un percorso più incostante: la squadra di Domenico Tedesco ha vinto il match inaugurale contro Israele, ma è stata sconfitta in Francia, ottenendo solo 3 dei 6 punti disponibili. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Belgio, Nations League ... (Oasport.it)

Nations League 2024/2025 - tutte le squadre qualificate ai quarti di finale - Dopo una fase a gironi caratterizzata da grandi emozioni e partite spettacolari, la competizione continentale è pronta ad entrare nel vivo con la fase ad eliminazione diretta. Il format del torneo prevede che le migliori otto Nazionali dei raggruppamenti vadano a giocare i quarti di finale in gare di andata e ritorno, previste il 20 e 25 marzo 2025. (Sportface.it)

Guyana francese-Honduras (CONCACAF Nations League - 10 ottobre 2024 ore 21 : 30) : formazioni - quote - pronostici - Per capire come mai la sfida tra Honduras e la nazionale della Guyana francese, dipartimento d’oltremare della Francia in Sudamerica, che si trova tra il Suriname e il Brasile, è importante, bisogna andare a vedere il regolamento della fase a gironi della CONCACAF Nations League. Siamo nel Gruppo B della Lega A, composto da sei squadre delle […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Lettonia-Macedonia del Nord (Uefa Nations League C - 10-10-2024 ore 18 : 00 ) : formazioni - quote - pronostici - I vilki di Nicolato sono al momento a quota 3 nel girone grazie al successo di misura contro Far Oer, anticipato dal pesante KO contro l’Armenia. Per i momento il bilancio dell’ex tecnico della nostra Under […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Si apre la seconda finestra dedicata alle nazionali di questa stagione calcistica, e la apre la gara del gruppo 4 di Nations League ... (Infobetting.com)

Gibilterra-San Marino (Uefa Nations League D - 10-10-2024 ore 20 : 45) : formazioni - quote - pronostici - Autunno di eventi indimenticabili per San Marino, che si ritrova incredibilmente al comando del gruppo 1 della Lega D di Nations League grazie alla vittoria 1-0 all’esordio contro il Liechtenstein, storico gol di Nicko Sensoli a venti anni esatti di distanza dall’unico successo della Serenissima che era arrivato proprio contro la stessa avversaria, e ancora […] InfoBetting: Scommesse Sportive e ... (Infobetting.com)