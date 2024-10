Napoli-Juve Stabia 6-5, tre doppiette per gli azzurri. Spunta anche Mario Rui (Di giovedì 10 ottobre 2024) Spunti interessanti per Conte: ruolo inedito per Spinazzola, ritorno in campo per Mario Rui. Oggi, al Konami Training Center di Castel Volturno, si è svolto un allenamento congiunto tra Napoli e Juve Stabia. La seduta, durata due tempi da 45 minuti, ha visto entrambe le squadre schierare i giocatori disponibili, regalando diverse note positive per mister Antonio Conte. Napoli: Mario rui in gruppo Durante l’allenamento, Romelu Lukaku, David Neres e Giovanni Simeone si sono distinti con doppiette. Tra le novità, la presenza in campo di Mario Rui, sebbene non inserito nella lista ufficiale per il campionato. Leonardo Spinazzola, invece, ha ricoperto un ruolo inedito come centrale difensivo, adattandosi in vista di possibili necessità future, soprattutto se Olivera dovesse arrivare stanco dagli impegni con la nazionale uruguaiana. Napolipiu.com - Napoli-Juve Stabia 6-5, tre doppiette per gli azzurri. Spunta anche Mario Rui Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Spunti interessanti per Conte: ruolo inedito per Spinazzola, ritorno in campo perRui. Oggi, al Konami Training Center di Castel Volturno, si è svolto un allenamento congiunto tra. La seduta, durata due tempi da 45 minuti, ha visto entrambe le squadre schierare i giocatori disponibili, regalando diverse note positive per mister Antonio Conte.rui in gruppo Durante l’allenamento, Romelu Lukaku, David Neres e Giovanni Simeone si sono distinti con. Tra le novità, la presenza in campo diRui, sebbene non inserito nella lista ufficiale per il campionato. Leonardo Spinazzola, invece, ha ricoperto un ruolo inedito come centrale difensivo, adattandosi in vista di possibili necessità future, soprattutto se Olivera dovesse arrivare stanco dagli impegni con la nazionale uruguaiana.

