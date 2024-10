Nadal, addio al tennis: il commovente ricordo di Pietrangeli e Nargiso – ESCLUSIVA (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nicola Pietrangeli e Diego Nargiso in ESCLUSIVA ai nostri microfoni sull’addio al tennis di Rafa Nadal: “Si chiude ufficialmente un’era” “Nella vita tutto ha inizio e una fine e penso che sia il momento giusto per chiudere la mia carriera. L’ultimo torneo sarà la finale di Coppa Davis nel quale rappresenterò il mio Paese“, così Rafa Nadal annuncia il ritiro dal tennis. Una decisione arrivata a distanza di due anni da quello del suo grande rivale e amico Roger Federer. Si sta per chiudere l’era dei Big Three (manca solo Djokovic) per fare spazio a quella, almeno per ora, che vedrà protagonisti Sinner e Alcaraz. Pietrangeli e Nargiso sul ritiro di Nadal (Ansa) – cityrumors.itLa nostra redazione ha contattato in ESCLUSIVA Nicola Pietrangeli, icona del tennis azzurro, e Diego Nargiso per commentare con loro la decisione di Nadal di appendere la racchetta al chiodo. Cityrumors.it - Nadal, addio al tennis: il commovente ricordo di Pietrangeli e Nargiso – ESCLUSIVA Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nicolae Diegoinai nostri microfoni sull’aldi Rafa: “Si chiude ufficialmente un’era” “Nella vita tutto ha inizio e una fine e penso che sia il momento giusto per chiudere la mia carriera. L’ultimo torneo sarà la finale di Coppa Davis nel quale rappresenterò il mio Paese“, così Rafaannuncia il ritiro dal. Una decisione arrivata a distanza di due anni da quello del suo grande rivale e amico Roger Federer. Si sta per chiudere l’era dei Big Three (manca solo Djokovic) per fare spazio a quella, almeno per ora, che vedrà protagonisti Sinner e Alcaraz.sul ritiro di(Ansa) – cityrumors.itLa nostra redazione ha contattato inNicola, icona delazzurro, e Diegoper commentare con loro la decisione didi appendere la racchetta al chiodo.

Tennis : Bertolucci "Nadal esempio meraviglioso per lo sport mondiale" - Lo spagnolo è stato "un giocatore meraviglioso in campo e fuori" ROMA - "Avevo ancora il sorriso sulle labbra dopo aver commentato l'ennesima vittoria di Sinner, ma poi è arrivata questa notizia. Nadal . Non era così inattesa, era solo questione di tempi e modi ma ci ha comunque rovinato la giornata. (Ilgiornaleditalia.it)

A 38 anni Rafa Nadal si ritira dal tennis professionistico. L'atleta spagnolo lo ha annunciato - commosso - con un post sui social media - Credo che sia il momento giusto per mettere un punto finale a una carriera molto più lunga ed eccitante di quanto avrei mai immaginato”, ha detto. (askanews) – Questa volta è ufficiale. Milano, 10 ott. Nadal ha concluso con i ringraziamenti: i grandi avversari di una vita, i collaboratori, gli amici, la famiglia. (Iodonna.it)