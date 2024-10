Mozzarella Bufala Campana dop, al via nuova edizione del corso per casari del futuro (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tutto pronto per la nuova edizione del corso per diventare casari, organizzato dalla Scuola di formazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, attraverso la società in house Mbc Service. Le lezioni inizieranno il prossimo 5 novembre e sono aperte le iscrizioni al percorso formativo, riconosciuto dalla Regione Campania, che Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tutto pronto per ladelper diventare, organizzato dalla Scuola di formazione del Consorzio di Tutela delladiDop, attraverso la società in house Mbc Service. Le lezioni inizieranno il prossimo 5 novembre e sono aperte le iscrizioni al performativo, riconosciuto dalla Regione Campania, che

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mozzarella di Bufala Campana Dop - al via la scuola di formazione - Il progetto prevede 250 ore di formazione. Tutto pronto per la nuova edizione del corso per diventare casari, organizzato dalla Scuola di formazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, attraverso la società in house Mbc Service. Le lezioni inizieranno il prossimo 5 novembre e sono aperte le iscrizioni al percorso formativo, riconosciuto dalla Regione Campania, che ... (Ildenaro.it)

Bufala e bollicine : ecco 10 ottimi vini da abbinare alla mozzarella - Quel che è importante è che la mozzarella di bufala sia fresca e realizzata esclusivamente con latte di bufala. La sapidità e la mineralità la fanno da padrone, ma spuntano note agrumate e morbidi sentori di ananas e nocciola che si armonizzano bene con il letto roccioso. La versione ‘22 racchiude al palato l'essenza del Prosecco tra morbidezza, sapidità e spiccata fragranza. (Gamberorosso.it)

Mozzarella di bufala campana - esperti a confronto - Si è svolto a Napoli il primo Convegno Internazionale sulla Mozzarella di Bufala Campana DOP e i Latticini derivanti dal latte di bufala (ICBMMP), presso il Centro Congressi dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Nel corso della due giorni sono stati numerosi i contributi... (Casertanews.it)