Milano Digital Week 2024: 200+ Eventi tra AI e Innovazione Digitale. La Milano Digital Week torna dal 10 al 14 ottobre 2024 con un'edizione record: oltre 200 Eventi gratuiti dedicati all'Innovazione e alla trasformazione Digitale

Parte la Milano Digital Week 2024 : oltre 200 eventi dedicati all’innovazione - Dal 10 al 14 ottobre si terrà la rassegna promossa dal Comune con TIG - The Innovation Group: talk e workshop a Palazzo Giureconsulti, poli tematici, appuntamenti con Università , Conservatorio e associazioni. (Repubblica.it)

RigeneraMI alla Milano Digital Week 2024 : inclusione digitale e sostenibilità ambientale - Sarà un’occasione per approfondire l’impatto ambientale positivo del progetto, che dal 2021 ha donato oltre 217 dispositivi rigenerati, risparmiando circa 71. L’evento includerà : Presentazione del progetto RigeneraMI; Laboratori pratici per imparare tecniche di rigenerazione di dispositivi elettronici; Tavola rotonda con esperti su come la sostenibilità digitale contribuisca agli Obiettivi di ... (Pantareinews.com)