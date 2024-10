Meloni:"Nostro dossieraggio quotidiano" (Di giovedì 10 ottobre 2024) 11.43 "Dacci oggi il Nostro dossieraggio quotidiano". Lo scrive il presidente del Consiglio,Giorgia Meloni su X, allegando una foto con la sorella Arianna ed il titolo del quotidiano "Il Giornale": "Inchiesta choc a Bari: Spiati i conti di Giorgia e Arianna Meloni, Crosetto, La Russa". Il titolo fa riferimento a una notizia de Il Domani,che riferisce di un'inchiesta da parte della Procura del capoluogo pugliese su un ex bancario di Intesa Sanpaolo che avrebbe effettuato oltre 6mila accessi a C/C tutti abusivi Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) 11.43 "Dacci oggi il". Lo scrive il presidente del Consiglio,Giorgiasu X, allegando una foto con la sorella Arianna ed il titolo del"Il Giornale": "Inchiesta choc a Bari: Spiati i conti di Giorgia e Arianna, Crosetto, La Russa". Il titolo fa riferimento a una notizia de Il Domani,che riferisce di un'inchiesta da parte della Procura del capoluogo pugliese su un ex bancario di Intesa Sanpaolo che avrebbe effettuato oltre 6mila accessi a C/C tutti abusivi

