Mastini Napoletani, Ardea vincente all'Eurodogshow 2024 in Slovenia

Ardea, 10 ottobre 2024 – Il 5 ottobre 2024, l'Eurodogshow Slovenia ha visto il trionfo dell'Allevamento "Dei Mastini della Rupe" di Ardea (Roma), che si è distinto nel prestigioso Campionato Europeo Canino a Celje, Slovenia. La manifestazione internazionale di bellezza canina ha attirato allevatori da tutto il continente, ma è stato l'allevamento italiano a portare a casa due importanti riconoscimenti nella categoria Mastino Napoletano.

Due campionesse per Ardea

In particolare, l'allevamento gestito da Nello Vaccaro ha brillato con due esemplari di grande qualità. "Francesca della Rupe", una giovane mastina napoletana di appena 13 mesi, ha conquistato il titolo di Giovane Campionessa Europea, segnando una vittoria che porta ancora una volta Ardea ai vertici del mondo cinofilo.

