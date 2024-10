Maria Michela Coletta (FI): “Nei prossimi giorni al via il Dipartimento Turismo” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nei prossimi giorni ufficializzeremo anche nel Sannio la struttura del Dipartimento Turismo”. Ad annunciarlo è Maria Michela Coletta, Assessore al Comune di Paupisi con delega al Turismo e Promozione del Territorio nonché iscritta a Forza Italia, a pochi giorni dall’insediamento presso la sede nazionale di Forza Italia della nuova struttura del Dipartimento Turismo, presentata dal responsabile Carlo De Romanis. “Sentendo il nostro Deputato on. Francesco Rubano, la struttura che sarà istituita – continua la Coletta – avrà un comitato tecnico composto da esperti del settore e naturalmente da un direttivo politico di Forza Italia che ascolterà le categorie del Turismo e le esigenze del territorio lavorando fianco a fianco agli altri dipartimenti. Anteprima24.it - Maria Michela Coletta (FI): “Nei prossimi giorni al via il Dipartimento Turismo” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Neiufficializzeremo anche nel Sannio la struttura del”. Ad annunciarlo è, Assessore al Comune di Paupisi con delega ale Promozione del Territorio nonché iscritta a Forza Italia, a pochidall’insediamento presso la sede nazionale di Forza Italia della nuova struttura del, presentata dal responsabile Carlo De Romanis. “Sentendo il nostro Deputato on. Francesco Rubano, la struttura che sarà istituita – continua la– avrà un comitato tecnico composto da esperti del settore e naturalmente da un direttivo politico di Forza Italia che ascolterà le categorie dele le esigenze del territorio lavorando fianco a fianco agli altri dipartimenti.

