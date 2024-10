Maltempo, allagamenti e disagi tra Arezzo e provincia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ottobre 2024 – Maltempo ad Arezzo e provincia: tanta pioggia, che ha colpito soprattutto Castiglion Fiorentino (con 60 millimetri d’acqua in 6 ore, cioè 60 litri per metro quadrato di terreno) e Cesa con 50 mm. disagi alla circolazione: la pioggia di stamani ha allagato il nuovo sottopasso Baldaccio, per esempio. Strade e campi allagati, come si vede soprattutto dalle immagini che arrivano da Castiglion Fiorentino. Sotto osservazione canali e torrenti, soprattutto il Vingone. Oggi era in vigore un’allerta meteo gialla in particolare sulla zona nord-orientale della regione. Lanazione.it - Maltempo, allagamenti e disagi tra Arezzo e provincia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 –ad: tanta pioggia, che ha colpito soprattutto Castiglion Fiorentino (con 60 millimetri d’acqua in 6 ore, cioè 60 litri per metro quadrato di terreno) e Cesa con 50 mm.alla circolazione: la pioggia di stamani ha allagato il nuovo sottopasso Baldaccio, per esempio. Strade e campi allagati, come si vede soprattutto dalle immagini che arrivano da Castiglion Fiorentino. Sotto osservazione canali e torrenti, soprattutto il Vingone. Oggi era in vigore un’allerta meteo gialla in particolare sulla zona nord-orientale della regione.

