Malattia mentale, esperti: “Almeno 2 mld di euro e 30% di personale in più” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Giornata mondiale, con 'Everyone4MentalHealth' i Comuni in campo contro lo stigma I disturbi mentali costano all'europa circa 800 miliardi di euro all'anno. L'Italia, però, destina soltanto circa il 3% del Fondo sanitario nazionale alla salute mentale. Per affrontare adeguatamente le sfide poste da queste patologie, è necessario un incremento di Almeno 1,9 miliardi di euro Sbircialanotizia.it - Malattia mentale, esperti: “Almeno 2 mld di euro e 30% di personale in più” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Giornata mondiale, con 'Everyone4MentalHealth' i Comuni in campo contro lo stigma I disturbi mentali costano all'pa circa 800 miliardi diall'anno. L'Italia, però, destina soltanto circa il 3% del Fondo sanitario nazionale alla salute. Per affrontare adeguatamente le sfide poste da queste patologie, è necessario un incremento di1,9 miliardi di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alluvione - nuovo sopralluogo di Figliuolo nel Forlivese : "Dal governo 2 - 7 miliardi di euro per circa 7mila interventi" - . In particolare si è focalizzato a Portico di Romagna e Premilcuore, dove è stato ricevuto dai sindaci Maurizio Monti e Sauro Baruffi. Il commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione del 2023 Francesco Paolo Figliuolo ha effettuato mercoledì un sopralluogo nell'entroterra Forlivese. (Forlitoday.it)

Valditara : “Le supplenze sono circa 140mila (oltre 100mila sul sostegno) - sulle assunzioni ci sono dei vincoli europei - a rischio 24 miliardi dell’ultima rata del PNRR” - In risposta all'interrogazione parlamentare della deputata Irene Manzi (Partito Democratico) sul reclutamento e la stabilizzazione dei docenti, il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha invitato a evitare "analisi parziali" e "dati non veritieri" che rischiano di allontanare la soluzione del problema del precariato. (Orizzontescuola.it)

Disturbi neuropsichiatrici : circa 2 milioni di bambini - pari a 1 su 5 - affetti in Italia - L'articolo Disturbi neuropsichiatrici: circa 2 milioni di bambini, pari a 1 su 5, affetti in Italia sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . In Italia, circa due milioni di bambini, pari a uno su cinque, sono affetti da disturbi neuropsichiatrici. Questi includono problemi del neurosviluppo come i disturbi dello spettro autistico e il disturbo da deficit di attenzione con ... (Orizzontescuola.it)