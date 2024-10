Ilrestodelcarlino.it - Luzzara, sbanda in motorino e finisce nel canale

(Di giovedì 10 ottobre 2024)(Reggio Emilia), 10 ottobre 2024 - E’ stato rinvenuto in stato di choc, in pochi centimetri d’acqua di un piccolo, nei pressi della zona industriale di. Inizialmente soccorso da alcuni passanti, un uomo di 56 anni, abitante in paese, è stato poi raggiunto da ambulanza, automedica ed elisoccorso, per poi essere accompagnato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, in prognosi riservata. E’ accaduto poco dopo mezzogiorno in strada Bosa a. Alcuni passanti hanno notato a terra un ciclomotore Piaggio Bravo, sul ciglio della strada. E nel, con il volto in parte nell’acqua, c’era un uomo, in stato di choc. Sono arrivati in fretta l’ambulanza della Croce rossa, l’autoinfermieristica, l’automedica e l’elisoccorso.