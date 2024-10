L’uragano Milton è arrivato in Florida: case distrutte, 2 milioni senza luce, i primi morti (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’uragano Milton è arrivato in Florida, la “tempesta del secolo” ha toccato terra nella Tampa Bay nella notte, poco dopo le 2, ora italiana, seminando distruzione e paura. Secondo quanto riportano i media americani ci sarebbero delle vittime. “Invito chiunque si trovi nella traiettoria delL’uragano a trovare un riparo sicuro, seguendo le indicazioni delle autorità: spesso una manciata di miglia può fare la differenza tra la vita e la morte”, ha affermato Joe Biden a poche ore dall’impatto di Milton sul suolo americano. Sotto ordine di evacuazione obbligatorio ci sono circa 5,9 milioni di persone, ma quanti effettivamente hanno già lasciato o lasceranno le proprie abitazioni non è chiaro Oltre due milioni di residenti sono senza elettricità per via del passaggio delL’uragano Milton. Metropolitanmagazine.it - L’uragano Milton è arrivato in Florida: case distrutte, 2 milioni senza luce, i primi morti Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)in, la “tempesta del secolo” ha toccato terra nella Tampa Bay nella notte, poco dopo le 2, ora italiana, seminando distruzione e paura. Secondo quanto riportano i media americani ci sarebbero delle vittime. “Invito chiunque si trovi nella traiettoria dela trovare un riparo sicuro, seguendo le indicazioni delle autorità: spesso una manciata di miglia può fare la differenza tra la vita e la morte”, ha affermato Joe Biden a poche ore dall’impatto disul suolo americano. Sotto ordine di evacuazione obbligatorio ci sono circa 5,9di persone, ma quanti effettivamente hanno già lasciato o lasceranno le proprie abitazioni non è chiaro Oltre duedi residenti sonoelettricità per via del passaggio del

