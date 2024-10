Lorenzo Spolverato smascherato da Yulia: la strategia, cosa ha detto – VIDEO (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lorenzo Spolverato rivelato: la sua strategia sconvolgente al GF lascia tutti senza parole, ma non Yulia che lo sbugiarda. L'articolo Lorenzo Spolverato smascherato da Yulia: la strategia, cosa ha detto – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Lorenzo Spolverato smascherato da Yulia: la strategia, cosa ha detto – VIDEO Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di giovedì 10 ottobre 2024)rivelato: la suasconvolgente al GF lascia tutti senza parole, ma nonche lo sbugiarda. L'articoloda: lahaproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - Yulia Bruschi smaschera Lorenzo Spolverato : "Mi ha detto di litigare con Jessica per avere contenuti" - Lorenzo Spolverato suggerisce una strategia ben precisa a Yulia Bruschi, che lo smaschera rivelando tutto a Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello. (Comingsoon.it)

Lorenzo Spolverato dice a Yulia come comportarsi al GF - ma lei lo smaschera - Ad ogni modo, in queste ore il ragazzo ha deciso di coinvolgere nei suoi piani anche un’altra coinquilina, ovvero, Yulia Bruschi. La ragazza, però, ha deciso di non rimanere in silenzio, e gli ha fatto fare una gaffe. Le imbeccate di Lorenzo a Yulia su come agire al GF Che Lorenzo Spolverato stia agendo seguendo un po’ delle strategie all’interno della casa del ... (Tutto.tv)

Grande Fratello - Helena ‘strega’ Spolverato. Yulia a Lorenzo : “Togli il suo bracciale. Non ti fa ragionare lucido” - Per Yulia Naomi Bruschi il compagno di gioco non sarebbe invece se stesso per una ragione più “oscura“: il braccialetto di Helena Prestess che indossa lo renderebbe incapace di farlo ragionare con la sua testa! Un discorso totalmente assurdo che la cubana ha portato avanti, appellandosi ad una religione, della quale non ha però fatto il nome. (Davidemaggio.it)