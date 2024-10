Tutto.tv - Lorenzo Spolverato dice a Yulia come comportarsi al GF, ma lei lo smaschera

Leggi tutta la notizia su Tutto.tv

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Per quanto si possa cercare di puntare sulla sincerità e la spontaneità, il Grande Fratello è pur sempre un programma televisivo, pertanto, per andare avanti, necessita di dinamiche e anche di strategie utili per crearle. Ad ogni modo, quando ci si trova dinanzi la finzione più totale, non si può fare a meno di perdere fiducia nei riguardi del reality show. Questo è ciò che è accaduto in queste ore., infatti, è andato daBruschi a consigliarle il modo migliore in cui agire per ottenere delle clip. La ragazza, però, ha deciso di non rimanere in silenzio, e gli ha fatto fare una gaffe. Le imbeccate disuagire al GF Chestia agendo seguendo un po’ delle strategie all’interno della casa del Grande Fratello si era capito.