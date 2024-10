Davidemaggio.it - Lorella Cuccarini, biografia della prof di Amici

(Di giovedì 10 ottobre 2024), romana, classe 65, è conduttrice televisiva e radiofonica, ballerina, cantante, attrice. Indimenticabile come “la più amata dagli italiani”, slogan recitato per 16 anni per un grande brand pubblicitario. È molto piccola quando comincia a frequentare corsi di danza. Sono moltissime le trasmissioni condotte da, che inizia una fulgida carriera nel 1985 quando Pippo Baudo le offre il ruolo di prima ballerina per lo show di RaiUno Fantastico 6 -dove viene confermata anche per l’anno successivo- per poi presentare sempre con Baudo nel 1987 il varietà Festival su Canale5. Tra i moltissimi impegni artisticiricordiamo nel 1988 Odiens di Antonio Ricci.