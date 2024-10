LIVE Paolini-E. Andreeva, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: l’azzurra in campo alle ore 9.00, caccia ai quarti (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.18 Si sono così concluse le due partite precedenti: alle ore 09.00 Jasmine Paolini scenderà in campo per fronteggiare la russa Erika Andreeva negli ottavi di finale. 08.15 La polacca Linette ha sconfitto la russa Kasatkina con il punteggio di 6-2, 6-3. La russa Ekaterina Alexandrova ha sconfitto la statunitense Baptiste per 6-1, 6-1. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan tra Jasmine Paolini e Erika Andreeva. La più grande delle sorelle russe ha sconfitto a sorpresa e non poco la sorellina, Mirra, testa di serie numero 16 del torneo cinese con il punteggio di 6-3, 6-1. Oasport.it - LIVE Paolini-E. Andreeva, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: l’azzurra in campo alle ore 9.00, caccia ai quarti Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.18 Si sono così concluse le due partite precedenti:ore 09.00 Jasminescenderà inper fronteggiare la russa Erikanegli ottavi di finale. 08.15 La polacca Linette ha sconfitto la russa Kasatkina con il punteggio di 6-2, 6-3. La russa Ekaterina Alexandrova ha sconfitto la statunitense Baptiste per 6-1, 6-1. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di ottavi di finale del WTA 1000 ditra Jasminee Erika. La più grande delle sorelle russe ha sconfitto a sorpresa e non poco la sorellina, Mirra, testa di serie numero 16 del torneo cinese con il punteggio di 6-3, 6-1.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Paolini-E. Andreeva - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : sfida alla sorella meno famosa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan tra Jasmine Paolini e Erika Andreeva. Si gioca non prima delle 9, prima (dalle 5:00) giocheranno Linette-Kasatkina e Baptiste-Alexandrova. Non resta che agurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del WTA ... (Oasport.it)

Paolini-Andreeva oggi in tv : orario - canale e diretta streaming Wta Wuhan 2024 - Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Per questi ultime settimane della stagione, inoltre, sarà inoltre possibile seguire tutti i tornei femminili su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre). Durante i tornei, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto ... (Sportface.it)

Paolini-Erika Andreeva - WTA Wuhan 2024 : orario - programma - tv - streaming - Per Paolini un’ottima occasione al fine di spingere sull’acceleratore verso le WTA Finals ormai a meno di mezzo passo, considerata anche la sconfitta dell’americana Emma Navarro che semplifica di molto una situazione che, in realtà, era ed è aperta solo a livello matematico. WTA Wuhan 2024, Jasmine Paolini esordisce con una vittoria e conquista gli ottavi di finale Il match tra Jasmine Paolini ... (Oasport.it)