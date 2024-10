LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 79-79 Eurolega basket 2024 in DIRETTA: Belinelli sale in cattedra, parità a -5? dalla sirena finale (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81-81 CORDINIER COL REVERSE! ANCORA PARITA’. 81-79 David Lighty dalla media distanza: +2 ASVEL, time-out chiamato da Luca Banchi. 79-79 BELINEEEELLLIIII! PAREGGIOOOOOOOOO 79-76 Canestro di Schofield sul quinto fallo di Pajola che dovrà abbandonare il campo (11 punti, 4 rimbalzi e 5 assist per il playmaker marchigiano). 77-76 Ancora ‘Mom0’ Diouf per il -1 Virtus: 15 punti per il centro italiano! Alla sua seconda partita in Eurolega 77-74 Dentro il libero aggiuntivo. 76-74 Maledon col fallo! L’ASVEL torna avanti. 74-74 MAAAATT MOOORGAAAAANNN!! LA TRIPLA DEL PAREGGIOOOOOOOOOOOO 74-71 Marco Belinelli segna il libero. Fallo tecnico per Ndiaye per flopping. 74-70 1/2 per Tarik Black – ex Reggio Emilia – in lunetta. Oasport.it - LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 79-79 Eurolega basket 2024 in DIRETTA: Belinelli sale in cattedra, parità a -5? dalla sirena finale Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA81-81 CORDINIER COL REVERSE! ANCORA PARITA’. 81-79 David Lightymedia distanza: +2, time-out chiamato da Luca Banchi. 79-79 BELINEEEELLLIIII! PAREGGIOOOOOOOOO 79-76 Canestro di Schofield sul quinto fallo di Pajola che dovrà abbandonare il campo (11 punti, 4 rimbalzi e 5 assist per il playmaker marchigiano). 77-76 Ancora ‘Mom0’ Diouf per il -1: 15 punti per il centro italiano! Alla sua seconda partita in77-74 Dentro il libero aggiuntivo. 76-74 Maledon col fallo! L’torna avanti. 74-74 MAAAATT MOOORGAAAAANNN!! LA TRIPLA DEL PAREGGIOOOOOOOOOOOO 74-71 Marcosegna il libero. Fallo tecnico per Ndiaye per flopping. 74-70 1/2 per Tarik Black – ex Reggio Emilia – in lunetta.

