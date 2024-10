L’Italia pareggia 2-2 col Belgio: match spaccato in due dall’espulsione di Pellegrini, azzurri rimontati (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'Italia pareggia 2-2 col Belgio all'Olimpico di Roma, nel terzo incontro del girone di Nations League: gli azzurri restano primi a quota 7 punti, davanti alla Francia vittoriosa su Israele. Il match è stato spaccato in due dall'espulsione di Pellegrini, quando la squadra di Spalletti era in vantaggio 2-0. Da lì c'è stata la reazione del Belgio, che si è portata a casa il pari in rimonta. Fanpage.it - L’Italia pareggia 2-2 col Belgio: match spaccato in due dall’espulsione di Pellegrini, azzurri rimontati Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'Italia2-2 colall'Olimpico di Roma, nel terzo incontro del girone di Nations League: glirestano primi a quota 7 punti, davanti alla Francia vittoriosa su Israele. Ilè statoin due dall'espulsione di, quando la squadra di Spalletti era in vantaggio 2-0. Da lì c'è stata la reazione del, che si è portata a casa il pari in rimonta.

