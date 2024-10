L'Italia degli spioni: ecco il bancario che monitorava i conti di Meloni e altri politici (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'Italia degli spioni, passando da Striano & Co alla squadra Fiore, fino al bancario della filiale di provincia. In pieno scandalo dossieraggio, l'inchiesta di Perugia sul verminaio dell'Antimafia, irrompe la notizia di un nuovo caso di spionaggio, che arriva da Bitonto, dove un dipendente di Banca Intesa, dal 2022 all'agosto scorso, si è intrufolato nei conti correnti di centinaia di clienti, tra cui la premier Giorgia Meloni, sua sorella Arianna, l'ex compagno Andrea Giambruno e decine di altri esponenti del governo, insieme a imprenditori e vip. A svelare la notizia dell'inchiesta aperta a Bari è stato il quotidiano Domani. Iltempo.it - L'Italia degli spioni: ecco il bancario che monitorava i conti di Meloni e altri politici Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L', passando da Striano & Co alla squadra Fiore, fino aldella filiale di provincia. In pieno scandalo dossieraggio, l'inchiesta di Perugia sul verminaio dell'Antimafia, irrompe la notizia di un nuovo caso di spionaggio, che arriva da Bitonto, dove un dipendente di Banca Intesa, dal 2022 all'agosto scorso, si è intrufolato neicorrenti di centinaia di clienti, tra cui la premier Giorgia, sua sorella Arianna, l'ex compagno Andrea Giambruno e decine diesponenti del governo, insieme a imprenditori e vip. A svelare la notizia dell'inchiesta aperta a Bari è stato il quotidiano Domani.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'Italia degli spioni: ecco il bancario che monitorava i conti di Meloni e altri politici - L'Italia degli spioni, passando da Striano & Co alla squadra Fiore, fino al bancario della filiale di provincia. In pieno scandalo ... (iltempo.it)

Spiati i conti di Giorgia Meloni e della sorella Arianna, inchiesta su un bancario di Bari: nella ‘rete’ politici e imprenditori - Mentre ancora non si placano le polemiche sulla presunta centrale di dossieraggio alla Direzione nazionale antimafia e all’indagine della procura di Perugia, si torna nuovamente a parlare di accessi a ... (unita.it)

Scandalo bancario, conti di politici e vip spiati - Un ex dipendente di Intesa Sanpaolo, licenziato in tronco ad agosto, è al centro di un'inchiesta della Procura di Bari per aver effettuato oltre 6mila accessi abusivi a conti correnti di politici e vi ... (informazione.it)