Ilrestodelcarlino.it - L’incidente di don Pierluigi Bondioni, paura per il sacerdote di San Marino

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Rimini, 10 ottobre 2024 – Grandeper dondella parrocchia di Serravalle, a San. Il religioso di 48 anni è rimasto coinvolto in un brutto incidente frontale avvenuto attorno alle 23.30 di ieri nel territorio di Cantelli a Verucchio. La macchina condotta da don, una Mercedes classe A, si è scontrata contro un'altra vettura lungo la Sp32 che da Verucchio conduce fino alla Repubblica di San. Viste le sue condizioni, il personale sanitario del 118 accorso immediatamente sul posto ha ritenuto necessario farlo ricoverare all'ospedale Bufalini di Cesena, dove il parroco è stato trasportato con il codice di massima gravità in eliambulanza. Al momento è ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Cesena, anche se non sarebbe in pericolo di vita.