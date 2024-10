Ilrestodelcarlino.it - Leggere, ma con stile. Torna Harper’s Bazaar in edicola con il Carlino

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Un sabato ricco di notizie per i lettori dell’edizione bolognese e imolese del: insieme con il giornale, infatti, verrà dato in abbinamento anche l’ultimo numero di. La rivista di moda statunitense dallo spirito cosmopolita venen fondata nel 1867 da Fletcher Harper (Harper & Brothers) e ha contribuito all’evoluzione del costume diventando una tra le più autorevoli riviste a livello globale grazie alle scelte in fatto di moda, arte, cultura, viaggi e design, e alla grafica soprendente e iconica. In questo numero in abbinamento con ilpropone una visione alternativa e approfondita del concetto di potere, partendo dalla sua più antica alleata: l’immagine. Dalla moda alla politica, dall’arte alla tecnologia.