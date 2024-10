Le strade di Fort Myers sono state sommerse dall'acqua non appena l'uragano Milton ha toccato terra in Florida (Di giovedì 10 ottobre 2024) Fort Myers, 10 ott. (askanews) – Le strade di Fort Myers sono state sommerse dall’acqua non appena l’uragano Milton, che le autorità hanno definito estremamente pericoloso, ha toccato terra in Florida, solo due settimane dopo che l’uragano Helene aveva attraversato la stessa regione provocando danni e vittime. Leggi anche › Trombe d’aria, come si formano e cosa c’entra il cambiamento climatico iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo uragano Milton: in Florida le strade di Fort Myers diventano fiumi iO Donna. Iodonna.it - Le strade di Fort Myers sono state sommerse dall'acqua non appena l'uragano Milton ha toccato terra in Florida Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ott. (askanews) – Ledinonl’, che le autorità hanno definito estremamente pericoloso, hain, solo due settimane dopo che l’Helene aveva attraversato la stessa regione provocando danni e vittime. Leggi anche › Trombe d’aria, come si formano e cosa c’entra il cambiamento climatico iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo: inledidiventano fiumi iO Donna.

