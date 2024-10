Butac.it - Le Pringles con gli insettini

(Di gioved√¨ 10 ottobre 2024) Oggi trattiamo un video disinformativo, uno di quelli che possono costare denunce gravi per diffamazione a chi lo condivide, da parte di un brand che ha tutti gli interessi a difendere la propria immagine. Il video proviene da un canale TikTok chiamato justmicroscope, il quale diffonde esclusivamente video fatti con il microscopio, mostrandosu qualsiasi oggetto venga inquadrato. Il canale, nel suo complesso, pu√≤ infastidire gli stomaci pi√Ļ deboli, ma osservando un po‚Äô di contenuti √® evidente che di scienza ce ne sia ben poca e che l‚Äôobiettivo principale sia generare viralit√†. Il video che ci avete segnalato in molti riguarda le. Ve lo carico qui, ma vi avverto che potrebbe fare davvero schifo e farvi passare la voglia di mangiare patatine per un po‚Äô. Anche oggi non possiamo fare un vero fact-check, ma cerchiamo di fare appello al vostro spirito critico.