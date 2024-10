Le famiglie italiane tagliano i consumi: ecco dove si risparmia di più (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il panorama economico delle famiglie italiane nel 2023 si presenta complesso e sfidante. La spesa media mensile per consumi ha raggiunto i 2.738 euro, evidenziando un incremento rispetto all’anno precedente (+4,3%). Tuttavia, un’analisi più attenta rivela che questo aumento è illusorio, poiché in termini reali si registra una contrazione dell’1,5%, aggravata da un’inflazione persistente che Sbircialanotizia.it - Le famiglie italiane tagliano i consumi: ecco dove si risparmia di più Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il panorama economico dellenel 2023 si presenta complesso e sfidante. La spesa media mensile perha raggiunto i 2.738 euro, evidenziando un incremento rispetto all’anno precedente (+4,3%). Tuttavia, un’analisi più attenta rivela che questo aumento è illusorio, poiché in termini reali si registra una contrazione dell’1,5%, aggravata da un’inflazione persistente che

