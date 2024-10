La visita di Zelensky a Roma per incontrare Giorgia Meloni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky comincia il suo tour europeo dopo che il vertice del gruppo di Ramstein è saltato a causa dell’assenza del presidente americano Joe Biden, impegnato a fronteggiare l’emergenza dell’uragano Milton. Oggi sarà a Roma per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e sarà ospite della premier nella cena in programma a Villa Doria Pamphili. Domani, invece, è previsto l’incontro in Vaticano con Papa Francesco. Un invito a sorpresa, quello di Zelensky a Roma – come riportano i retroscena da Palazzo Chigi – arrivato dopo l’esclusione dell’Italia dal vertice di Berlino a quattro, con Germania, Francia, Stati Uniti e Gran Bretagna, che era previsto per l’11 ottobre. Una riunione voluta dal cancelliere tedesco Olaf Scholz – con il consenso di Joe Biden – che avrebbe preceduto l’evento di Ramstein. Linkiesta.it - La visita di Zelensky a Roma per incontrare Giorgia Meloni Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyrcomincia il suo tour europeo dopo che il vertice del gruppo di Ramstein è saltato a causa dell’assenza del presidente americano Joe Biden, impegnato a fronteggiare l’emergenza dell’uragano Milton. Oggi sarà aperla presidente del Consiglioe sarà ospite della premier nella cena in programma a Villa Doria Pamphili. Domani, invece, è previsto l’incontro in Vaticano con Papa Francesco. Un invito a sorpresa, quello di– come riportano i retroscena da Palazzo Chigi – arrivato dopo l’esclusione dell’Italia dal vertice di Berlino a quattro, con Germania, Francia, Stati Uniti e Gran Bretagna, che era previsto per l’11 ottobre. Una riunione voluta dal cancelliere tedesco Olaf Scholz – con il consenso di Joe Biden – che avrebbe preceduto l’evento di Ramstein.

