La Protezione Civile torna in piazza per la campagna Io non rischio

Domenica 13 ottobre torna anche a Modena, in largo Sant'Agostino, "Io non rischio", la campagna nazionale per la diffusione di buone pratiche di Protezione Civile. Per tutta la giornata, i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile saranno a disposizione del pubblico per informare su

