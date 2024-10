La Perla UK, il tribunale di Bologna rigetta il ricorso per la conversione per l’amministrazione straordinaria (Di giovedì 10 ottobre 2024) Continua la tribolata vicenda che vede protagonista uno dei marchi di lingerie più celebri del nostro Paese, in conflitto con le lavoratrici. Dipendenti che ormai, da più di un anno, cercano di giungere a un accordo per uscire dalla cassa integrazione e riprendere il loro lavoro. Il tribunale di Bologna ha però sfortunatamente rigettato il ricorso per la conversione in amministrazione straordinaria della procedura di liquidazione giudiziale di La Perla Global Management UK Limited. Lo stesso procedimento era stato presentato dai commissari di La Perla Manufacturing Srl in amministrazione straordinaria. Le sindacaliste commentano amareggiate la notizia: Abbiamo ribadito l’assoluta necessità che si trovino risposte a breve sulla vertenza del gruppo La Perla. Metropolitanmagazine.it - La Perla UK, il tribunale di Bologna rigetta il ricorso per la conversione per l’amministrazione straordinaria Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Continua la tribolata vicenda che vede protagonista uno dei marchi di lingerie più celebri del nostro Paese, in conflitto con le lavoratrici. Dipendenti che ormai, da più di un anno, cercano di giungere a un accordo per uscire dalla cassa integrazione e riprendere il loro lavoro. Ildiha però sfortunatamenteto ilper lain amministrazionedella procedura di liquidazione giudiziale di LaGlobal Management UK Limited. Lo stesso procedimento era stato presentato dai commissari di LaManufacturing Srl in amministrazione. Le sindacaliste commentano amareggiate la notizia: Abbiamo ribadito l’assoluta necessità che si trovino risposte a breve sulla vertenza del gruppo La

