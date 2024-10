LA NATIONS LEAGUE E DON MATTEO FANNO SPARIRE IL GRANDE FRATELLO DAL GIOVEDÌ (Di giovedì 10 ottobre 2024) Torna su Rai1 la NATIONS LEAGUE con Italia-Belgio e Don MATTEO, una delle serie più amate. Nell’occasione sparisce da Canale 5 il raddoppio del GRANDE FRATELLO. Non si tratta di una fuga inattesa dalla concorrenza. È una scelta già presa in precedenza ma coincide proprio con la riaccensione di Rai1 al GIOVEDÌ, finora debole con Kostas. Italia-Belgio, fischio d’inizio alle 20.45, arbitro Espen Eskas, è in diretta su Rai1, subito dopo il Tg1. Telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani, a bordocampo di Tiziana Alla. Per quanto riguarda il GF (al GIOVEDÌ arriva Endless Love), tornare all’appuntamento unico forse è un bene. L’edizione è la meno vista finora e serve preservare il format dal logoramento. L'articolo LA NATIONS LEAGUE E DON MATTEO FANNO SPARIRE IL GRANDE FRATELLO DAL GIOVEDÌ proviene da BUBINO. Bubinoblog - LA NATIONS LEAGUE E DON MATTEO FANNO SPARIRE IL GRANDE FRATELLO DAL GIOVEDÌ Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di giovedì 10 ottobre 2024) Torna su Rai1 lacon Italia-Belgio e Don, una delle serie più amate. Nell’occasione sparisce da Canale 5 il raddoppio del. Non si tratta di una fuga inattesa dalla concorrenza. È una scelta già presa in precedenza ma coincide proprio con la riaccensione di Rai1 al, finora debole con Kostas. Italia-Belgio, fischio d’inizio alle 20.45, arbitro Espen Eskas, è in diretta su Rai1, subito dopo il Tg1. Telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani, a bordocampo di Tiziana Alla. Per quanto riguarda il GF (alarriva Endless Love), tornare all’appuntamento unico forse è un bene. L’edizione è la meno vista finora e serve preservare il format dal logoramento. L'articolo LAE DONILDALproviene da BUBINO.

