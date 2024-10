Ilgiorno.it - La cassa sta per finire, la crisi no: Electrolux studia altri risparmi

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Solaro (Monza e Brianza) – Orario di lavoro “a giornata“, chiusure collettive, ripristino dei contratti di solidarietà e frenata sugli investimenti. Questo il quadro delineato anche per lo stabilimentodi Solaro, dove sono al lavoro complessivamente 644 persone, di cui 525 operai per la produzione di lavastoviglie, nel corso del confronto tra azienda e sindacati dell’altro giorno a Mestre. “A Solaro si sta avvicinando il limite di utilizzo dellaintegrazione ordinaria con sole 8 settimane disponibili, per cui in sostanza si rende necessario passare ad altro strumento”, spiega una nota diffusa da Fim, Fiom e Uilm nazionali.