La BC Servizi Arezzo lotta fino all’ultimo ma cede ad Empoli (Di giovedì 10 ottobre 2024) Gli amaranto si arrendono solo nei secondi finali contro la Computer Gross al PalaSammontana. Computer Gross USE Empoli – BC Servizi Scuola Basket Arezzo 80-74 La BC Servizi Scuola Basket Arezzo ha dato battaglia fino alla fine sul difficile campo della Computer Gross USE Empoli, arrendendosi solo negli ultimi istanti di una gara avvincente. Decisive le tredici triple realizzate dai padroni di casa, con Baccetti a segno due volte nei momenti cruciali dell’incontro. L’inizio è stato complicato per la squadra di coach Fioravanti, che ha subito un rapido 13-5 con quattro tiri da tre punti nei primi minuti. Tuttavia, gli amaranto hanno dimostrato carattere, ritrovando la parità a 14 grazie a una tripla di Buzzone. Lortica.it - La BC Servizi Arezzo lotta fino all’ultimo ma cede ad Empoli Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Gli amaranto si arrendono solo nei secondi finali contro la Computer Gross al PalaSammontana. Computer Gross USE– BCScuola Basket80-74 La BCScuola Basketha dato battagliaalla fine sul difficile campo della Computer Gross USE, arrendendosi solo negli ultimi istanti di una gara avvincente. Decisive le tredici triple realizzate dai padroni di casa, con Baccetti a segno due volte nei momenti cruciali dell’incontro. L’inizio è stato complicato per la squadra di coach Fioravanti, che ha subito un rapido 13-5 con quattro tiri da tre punti nei primi minuti. Tuttavia, gli amaranto hanno dimostrato carattere, ritrovando la parità a 14 grazie a una tripla di Buzzone.

