Universalmovies.it - Kraven il Cacciatore: in lotta con Rhino nel trailer internazionale

Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) E’ apparso in rete un nuovodail, prossimo capitolo del filone cinematografico Sony/Marvel. Il film di J.C. Chandor arriverà nelle sale con il tanto temuto R-rated (vietato ai minori non accompagnati), una scelta voluta dalla Sony per cercare di seguire le orme di altri film di genere di successo (vedi Joker, Logan e Deadpool & Wolverine). Ciononostante, va ricordato cheilha dovuto attraversare una serie di problematiche dovute agli scioperi di attori e sceneggiatori, con i conseguenti rinvii sulla produzione e sulla distribuzione. Il nuovo, in attesa del terzoufficiale che arriverà a breve, offre una serie di sequenze inedite, con la battaglia tra l’antieroe eal centro dell’attenzione. New Internationalfor 'THE HUNTER'. pic.twitter.