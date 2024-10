Ilrestodelcarlino.it - Kiril Cholakov in mostra da Picca Arte contemporanea

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Un’unica grande tela – di 160 centimetri per 2,60 metri – farà da calamita allo sguardo curioso di quanti, sabato, dalle ore 18, si ritroveranno da. Fino al 9 novembre sarà possibile incontrare la poetica di, artista poliedrico di origini bulgare protagonista assoluto della personale dal titolo onirico “Un’ancora sempre più leggera“. La galleria d’di via Diaz 18 a Pesaro, fondata da Giuseppe Tomasello ed Elisa Di Domenicantonio, invita il pubblico al vernissage dellaper poi ricordare come accedere, solo su prenotazione, nei giorni successivi: scrivendo arte@gmail.