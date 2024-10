James Cameron vuole costruire uno studio da 950 milioni, ma il governo UK gli nega i permessi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il governo del Regno Unito si sarebbe rifiutato di concedere le licenze e i permessi per la costruzione del nuovo studio del regista Un ricorso contro il rifiuto di concedere il permesso di costruire uno studio cinematografico britannico da 750 milioni di sterline (950 milioni di dollari), sostenuto da James Cameron, è arrivato al governo britannico. Il Segretario alla Cultura Lisa Nandy, che ieri sera ha partecipato all'apertura del London Film Festival (LFF), ha confermato nei minuti scorsi che il Ministero per gli Alloggi, le Comunità e il governo Locale ha ricevuto il ricorso dei Marlow Film studios e ora esaminerà "i meriti urbanistici della proposta prima di prendere una decisione". Agli studi cinematografici del Buckinghamshire è stato negato il permesso di pianificazione Movieplayer.it - James Cameron vuole costruire uno studio da 950 milioni, ma il governo UK gli nega i permessi Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ildel Regno Unito si sarebbe rifiutato di concedere le licenze e iper la costruzione del nuovodel regista Un ricorso contro il rifiuto di concedere il permesso diunocinematografico britannico da 750di sterline (950di dollari), sostenuto da, è arrivato albritannico. Il Segretario alla Cultura Lisa Nandy, che ieri sera ha partecipato all'apertura del London Film Festival (LFF), ha confermato nei minuti scorsi che il Ministero per gli Alloggi, le Comunità e ilLocale ha ricevuto il ricorso dei Marlow Films e ora esaminerà "i meriti urbanistici della proposta prima di prendere una decisione". Agli studi cinematografici del Buckinghamshire è statoto il permesso di pianificazione

