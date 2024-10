Italia, Pisilli: "Pellegrini era dispiaciuto, ma sa come rialzarsi. L'esordio a Roma un onore" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Niccolò Pisilli, giovane centrocampista della Roma che ha fatto il suo esordio in Nazionale negli ultimi 10` di Italia-Belgio, ha parlato alla Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Niccolò, giovane centrocampista dellache ha fatto il suoin Nazionale negli ultimi 10` di-Belgio, ha parlato alla

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Italia-Belgio 2-2 - Nations League calcio in DIRETTA : esordio per Pisilli! - 64? Pronti tre cambi per il Belgio. 25? Goooooooooooooooool, Retegui, Dimarco per Cambiaso che impegna il portiere belga ma Retegui è attento per il tap-in finale, Italia-Belgio 2-0. 50? Mangala dalla distanza manda altissimo il pallone. BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, De Ketelaere, Doku; Openda. (Oasport.it)

Le prime foto di Maldini - Gabbia - Di Gregorio e Pisilli con l'Italia - Luciano Spalletti guarda alle prossime partite dell`Italia pensando al futuro. Il ct azzurro sta preparando le basi per un nuovo ciclo, inserendo... (Calciomercato.com)

Nazionale italiana - i convocati del ct Luciano Spalletti : i giovani Pisilli e Maldini - ma anche due novità da Juventus e Milan - 45, diretta su Rai 1) lo Stadio Friuli di Udine farà da cornice al secondo confronto con Israele. Quattro calciatori alla prima chiamata in Nazionale. A oltre 22 anni di distanza dall’ultima presenza di papà Paolo (18 giugno 2002) e 61 anni dopo nonno Cesare, un Maldini torna quindi a indossare la maglia azzurra. (Ilfattoquotidiano.it)