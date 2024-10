Israele attacca basi (anche italiane) dell’Unifil, cosa sono e cosa ci fanno in Libano (Di giovedì 10 ottobre 2024) La volontà di attacco totale da parte di Israele sta mettendo in seria difficoltà anche gli alleati. Due peacekeeper indonesiani dell’Unifil sono rimasti feriti in un bombardamento israeliano su una postazione della missione delle Nazioni Unite sul confine meridionale del Libano. Nell’attacco è stata colpita una torre di osservazione dell’Unifil, vicina al quartier generale della zona di Naqoura. La cancellerie europee, tra cui il governo italiano, hanno gridato allo scandalo e al gesto inammissibile. Le rassicurazioni da parte dello Stato ebraico non sono bastate a placare l’indignazione per l’ennesima operazione militare sfuggita di mano. cosa è successo alle basi dell’Unifil in Libano Nell’ambito della sua offensiva contro Hezbollah in Libano, l’esercito israeliano ha preso di mira e colpito tre basi della missione Unifil. Quifinanza.it - Israele attacca basi (anche italiane) dell’Unifil, cosa sono e cosa ci fanno in Libano Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La volontà di attacco totale da parte dista mettendo in seria difficoltàgli alleati. Due peacekeeper indonesianirimasti feriti in un bombardamento israeliano su una postazione della missione delle Nazioni Unite sul confine meridionale del. Nell’attacco è stata colpita una torre di osservazione, vicina al quartier generale della zona di Naqoura. La cancellerie europee, tra cui il governo italiano, hanno gridato allo scandalo e al gesto inammissibile. Le rassicurazioni da parte dello Stato ebraico nonbastate a placare l’indignazione per l’ennesima operazione militare sfuggita di mano.è successo alleinNell’ambito della sua offensiva contro Hezbollah in, l’esercito israeliano ha preso di mira e colpito tredella missione Unifil.

