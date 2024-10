Ilgiorno.it - Infrastrutture e disagi: che cosa preoccupa Confindustria (e perché gli imprenditori sono arrabbiati)

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Lecco, 10 ottobre 2024 – Allagamenti, frane, ponti e cavalcavia che non reggono più il passaggio di mezzi pesanti, cantieri e lavori in corso infiniti. Spostarsi in provincia di Lecco e Sondrio è sempre più difficile. E sarà sempre peggio. A pagarne il prezzo, tra gli altri, 36milae 170mila lavoratori lecchesi e valtellinesi, condannati a restare in coda. A lanciare l’allarmegli industriali. Il monito “I limiti della rete infrastrutturalearcinoti, tanto che rischieremmo di assuefarci alle difficoltà che quotidianamente si devono affrontare per spostarsi lungo la rete viabilistica, se non fosse che queste complicano le vite di tutti e gravano pesantemente sull’intera economia territoriale, rendendoci meno competitivi”, avverte Marco Campanari, presidente diLecco e Sondrio.