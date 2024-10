Il concerto di Tony Effe a Milano in diretta televisiva e streaming: a che ora e dove vederlo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il concerto Tony Effe in programma per il 12 ottobre 2024 all'Unipol Forum di Milano sarà trasmesso anche in tv e in live streaming: i fan del rapper fuori città potranno assistere all'evento sui canali di RTL 102.5 e di Radio Zeta. Tutti i dettagli. Fanpage.it - Il concerto di Tony Effe a Milano in diretta televisiva e streaming: a che ora e dove vederlo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilin programma per il 12 ottobre 2024 all'Unipol Forum disarà trasmesso anche in tv e in live: i fan del rapper fuori città potranno assistere all'evento sui canali di RTL 102.5 e di Radio Zeta. Tutti i dettagli.

