Highlights e gol Israele-Francia 1-4, Nations League 2024/2025 (VIDEO)

La Francia batte senza particolari difficoltà l'Israele nella terza giornata di Natons League 2024/2025. Gli uomini di Deschamps passano per 4-1 alla Bozsik Arena di Budapest e salgono al secondo posto nel Girone 2 allungando sul Belgio (4 punti) e accorciando sull'Italia (7 punti). Camavinga apre le danze al 7?, ma Gandelman gli risponde al 24?. Quattro minuti dopo Nkunku porta i Bleus avanti all'intervallo. Nel finale di secondo tempo Guendouzi (87?) e Barcola (89?) chiudono i conti. Rivedi gli Highlights e i gol della sfida.

