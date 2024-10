Butac.it - He is in a coma…

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Una delle truffe più classiche, perfetta per il nostro consueto appuntamento del giovedì dedicato alle truffe. Il messaggio che vedete qui sotto è arrivato di recente direttamente sul nostro account Instagram: Il testo in inglese: USDT Account: cuwen69 Password: usdt5511 Current balance: 3,466,668.00 USDT www.u-usdt.com The world’s most secure cryptocurrency trust wallet. Janice, I’m David’s lover. You know he has been in a coma in the ward. Now the situation is quite urgent. I want to take him to Australia to have a look. The above is the information I found from him. Can you help me take it out? I don’t know how to change it. I will contact you when I arrive. Tradotto: USDT Account: cuwen69 Password: usdt5511 Saldo attuale: 3.466.668,00 USDT www.u-usdt.com Il portafoglio di fiducia in criptovaluta più sicuro al mondo. Janice, sono l’amante di David.