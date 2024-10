Gli Stati Uniti pronti a smembrare Google per limitare il monopolio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Spezzatino di Google in vista. Il governo degli Stati Uniti vuole smantellare la big tech per limitarne il monopolio nel mercato online (ricerche online, pubblicità e sistemi operativi mobili). Potrebbe essere la più grande operazione antitrust degli ultimi decenni. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, riferisce il Financial Times, ha inviato un documento di trentadue pagine al giudice federale Amit Mehta a Washington, chiedendo misure di cambiamento “strutturali e comportamentali”, per ridurre il potere monopolistico di Google. Tra le misure proposte vi è la possibilità di impedire al gigante della tecnologia di sfruttare la sinergia tra i suoi prodotti, come Chrome e Android, per consolidare il dominio nelle ricerche online. Panorama.it - Gli Stati Uniti pronti a smembrare Google per limitare il monopolio Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Spezzatino diin vista. Il governo deglivuole smantellare la big tech per limitarne ilnel mercato online (ricerche online, pubblicità e sistemi operativi mobili). Potrebbe essere la più grande operazione antitrust degli ultimi decenni. Il Dipartimento di Giustizia degli, riferisce il Financial Times, ha inviato un documento di trentadue pagine al giudice federale Amit Mehta a Washington, chiedendo misure di cambiamento “strutturali e comportamentali”, per ridurre il potere monopolistico di. Tra le misure proposte vi è la possibilità di impedire al gigante della tecnologia di sfruttare la sinergia tra i suoi prodotti, come Chrome e Android, per consolidare il dominio nelle ricerche online.

