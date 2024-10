Notizie.com - Giornata della Salute mentale 2024 e IA: “Non dimentichiamo i rapporti umani”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “Intelligenza artificiale? Non la vedo come progresso positivo. Non dobbiamo dimenticare l’importanza dello scambio tra esseri“. Il tema attualissimo dell’intelligenza artificiale irrompe anche nellama “non può risolvere ogni problema”. Lo ha specificato ai nostri microfoni la psichiatra e psicoterapeuta Silvia Giordani. “Solo l’esperienza umana può realmente arrivare alle soluzioni. L’AI potrebbe tendere, con gli algoritmi, a dare le risposte, ma noi siamo davvero molto complessi per accontentarci di questo”.MondialeSanità(Notizie.com)Oggi, giovedì 10 ottobre, si celebra la 32esima edizionepromossa dall’Organizzazione mondialeSanità.