Giochi studio Cgia-As tro | in 2023 apparecchi in crisi ma 63 mld a erario

Giochi, studio Cgia-As.tro: in 2023 apparecchi in crisi ma 6,3 mld a erario (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. -(Adnkronos) - Un settore in lenta ripresa nel secondo anno di ritorno alla normalità, dopo il drammatico biennio pandemico 2020-2021. Pesantemente ridimensionato il comparto degli apparecchi che tuttavia fornisce ancora il contributo più rilevante in termini di gettito erariale. È il quadro che emerge dal 'Percorso di studio sul settore dei Giochi in Italia' condotto dalla Cgia di Mestre, presentato oggi a Roma in collaborazione con l'associazione As.tro. L'indagine, focalizzata in particolare sugli apparecchi da gioco (le cosiddette AWP e le videolottery), parte dalla stima del numero di addetti del comparto, realizzata sulla base di informazioni fornite dagli archivi camerali e dalla banca dati del Ries, il registro degli operatori di gioco dell'Agenzia Dogane e Monopoli, al quale i soggetti che operano nel settore degli apparecchi sono tenuti a registrarsi. Liberoquotidiano.it - Giochi, studio Cgia-As.tro: in 2023 apparecchi in crisi ma 6,3 mld a erario Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. -(Adnkronos) - Un settore in lenta ripresa nel secondo anno di ritorno alla normalità, dopo il drammatico biennio pandemico 2020-2021. Pesantemente ridimensionato il comparto degliche tuttavia fornisce ancora il contributo più rilevante in termini di gettito erariale. È il quadro che emerge dal 'Percorso disul settore deiin Italia' condotto dalladi Mestre, presentato oggi a Roma in collaborazione con l'associazione As.tro. L'indagine, focalizzata in particolare suglida gioco (le cosiddette AWP e le videolottery), parte dalla stima del numero di addetti del comparto, realizzata sulla base di informazioni fornite dagli archivi camerali e dalla banca dati del Ries, il registro degli operatori di gioco dell'Agenzia Dogane e Monopoli, al quale i soggetti che operano nel settore deglisono tenuti a registrarsi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giochi - studio Cgia-As.tro : in 2023 apparecchi in crisi ma 6 - 3 mld a erario - Pesantemente ridimensionato il comparto degli apparecchi che tuttavia fornisce ancora il contributo più rilevante in termini di gettito erariale. (Adnkronos) – Un settore in lenta ripresa nel secondo anno di ritorno alla normalità, dopo il drammatico biennio pandemico 2020-2021. È il quadro che emerge dal 'Percorso di Studio sul settore dei giochi in Italia' condotto […]. (Periodicodaily.com)

Giochi e scommesse : trovati apparecchi abusivi - Nel periodo estivo hanno avuto luogo mirate campagne ispettive condotte dai Reparti della Guardia di finanza in sinergia con gli uffici territoriali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a tutela della legalità nel comparto dei giochi e delle scommesse. Le iniziative in commento hanno... (Parmatoday.it)