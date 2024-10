Giancarlo Abete | Giusto che le squadre B possano retrocedere in Serie D abbiamo dato apertura

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “la disponibilità per avere le secondeanche in D e nei dilettanti“. Lo ha detto il presidente della LND,, intervistato da Cronache di Spogliatoio, in merito alla possibilità di vedere leB delle formazioni diA anche inD in seguito a retrocessione dalla C, al momento proibita da regolamento: “Crediamo che debba esserci continuità sportiva nel bene e nel male. Se i risultati non arrivano, èche sia contemplata la retrocessione dalla C. In Spagna accade.rapporti organici con laC ea garantire un naturale corso sportivo con promozioni e retrocessioni. Noila nostra disponibilità, occorre però armonizzare i regolamenti per tutelare tutte le società. Anche perché dallaD sale una sola squadra nel girone: c’è il rischio di rimanere ‘impantanati’ nei dilettanti.