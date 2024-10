Ilrestodelcarlino.it - Fumogeno in campo, multata la Maceratese

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Si giocherà alle 19 di mercoledì prossimo il return match di Coppa Italia trae Chiesanuova. La gara, va ricordato, segue l’affermazione per 1-0 ottenuta dai biancorossi di Mobili al "Sandro Ultimi" e metterà in palio la qualificazione alla semifinale di una competizione che, la scorsa stagione, ha visto la Rata giungere fino alla finalissima regionale (sconfitta 3-1 dall’Osimana). L’orario è lo stesso della sfida d’andata, probabilmente il migliore per favorire una buona affluenza considerando la giornata feriale. E magari saranno parecchi quelli che giungeranno dalla vicina Chiesanuova, tanto più che l’incontro di andata si è dovuto disputare con la capienza ridotta a soli 100 spettatori (40 biglietti per i locali) e tanti supporters non hanno potuto essere presenti.