Francesco Capuzzo trovato senza vita dopo giorni di ricerche: suicidio o incidente? Il punto delle indagini (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lo si cercava dal 24 settembre e, dopo il ritrovamento della sua auto avvenuto pochi giorni fa, ieri è stato trovato senza vita. Com’è morto Francesco Capuzzo Tutte le speranze di chi lo conosceva e lo amava si sono spente nel peggiore dei modi: nelle scorse ore, infatti, Francesco Capuzzo è stato trovato senza vita nei pressi del vallone di Saint-Marcel, a circa 25 km da Aosta. Il 33enne non dava notizie di sé da 24 settembre, quando era scomparso da Basiglio in provincia di Milano insieme alla sua Kia Rio di colore nero, ritrovata il 7 ottobre nel comune di Saint-Marcel, all’altezza dell’area pic nic di Les Druges. trovato morto Francesco Capuzzo: le ipotesi su cosa sia successo (cityrumors.it / foto dalla rete)Nell’area di Saint-Marcel, Francesco Capuzzo conosceva molte persone e le ricerche, infatti, si focalizzavano lì già da diversi giorni. Cityrumors.it - Francesco Capuzzo trovato senza vita dopo giorni di ricerche: suicidio o incidente? Il punto delle indagini Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lo si cercava dal 24 settembre e,il ritrovamento della sua auto avvenuto pochifa, ieri è stato. Com’è mortoTutte le speranze di chi lo conosceva e lo amava si sono spente nel peggiore dei modi: nelle scorse ore, infatti,è statonei pressi del vallone di Saint-Marcel, a circa 25 km da Aosta. Il 33enne non dava notizie di sé da 24 settembre, quando era scomparso da Basiglio in provincia di Milano insieme alla sua Kia Rio di colore nero, ritrovata il 7 ottobre nel comune di Saint-Marcel, all’altezza dell’area pic nic di Les Druges.morto: le ipotesi su cosa sia successo (cityrumors.it / foto dalla rete)Nell’area di Saint-Marcel,conosceva molte persone e le, infatti, si focalizzavano lì già da diversi

