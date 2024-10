Anteprima24.it - FOTO/ Voglia di natura con la Lipu: bella partecipazione all’Eurobirdwatch

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione dell’EuroBirdwatch 2024 indetto, come ogni anno, da BirdLife International, un’organizzazione mondiale che tutela gli uccelli, di cui laè il partner italiano, a Benevento la locale Sezioneha organizzato un evento nello scorso fine settimana che ha interessato l’Oasi di protezione “Zone Umide Beneventane” nel tratto attraversato dalla pista ciclopedonale “Paesaggi sanniti” realizzata dalla Provincia di Benevento più di 15 anni fa. L’evento, organizzato in collaborazione con “Nati per Leggere”, programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, la cui referente per la città di Benevento è Claudia Lamparelli, ha visto ladi molte famiglie con i loro bambini.