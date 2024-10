Tvpertutti.it - Figlia di Cristina Parodi ad Amici 24: chi è Chiamamifaro Angelica Gori

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Un nuovo ingresso nella scuola di24 che ha attirato l'attenzione di molti è quello didie Giorgio. Con il nome d'arteha conquistato un posto nel talent show, subentrando alla cantante Alena eliminata durante l'ultima registrazione. Chi è? Ventitreenne di Bergamo, ha dato vita al progetto musicalesubito dopo aver conseguito la maturità. La sua passione per la musica ha radici profonde, cresciuta ascoltando indie rock britannico con gruppi come Arctic Monkeys e Libertines, per poi avvicinarsi al cantautorato italiano, con Fabrizio De André come principale ispirazione. Il suo primo singolo, Pasta Rossa, uscito nel luglio 2020, ha riscosso un successo immediato, raggiungendo rapidamente il milione di stream su Spotify.