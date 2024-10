Lanazione.it - Ex Maes delle Fiandre. Sulle ceneri del locale ecco un centro agricolo: “Pronti ad assumere”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Empolese Valdelsa (Firenze), 10 ottobre 2024 – Hanno fatto ballare e divertire generazioni di empolesi. Che fosse per un boccale di birra o una serata da trascorrere con la comitiva scatenandosi in pista tra un dj set e l’altro, quei locali oramai in via d’estinzione sono stati negli anni rimpiazzati da supermercati e mega store. Qualche esempio? Il Conad al posto dell’ex cinema Cristallo a Empoli. L’Eurospin natomacerie dell’ex ristorante Tonio con la storica discoteca Seven Eleven a Montelupo Fiorentino. Altro Eurospin al posto del bowling a Sovigliana. E la mappa è destinata ad aggiornarsi. In attesa di sapere quale insegna sarà affissa sull’edificio che ospitava il ‘mitico’ Jaiss,un’altra novità. Apre a Montelupo Fiorentino il nuovo punto vendita delOltregreve.